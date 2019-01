Tournée au Fouta : Abdou Karim Sall déclare zéro espace à l'opposition et vante les réalisations du président Macky

A l'occasion de la finale qui a opposé deux équipes de la commune de Orkadiéré, le "dg", comme l'appellent les habitants, est venu présider la rencontre.

L'équipe de Gassamberi et celle de Orkadiéré se sont affrontées dans le fair-play et le match s'est terminé par une victoire de Orkadiéré par 2 buts à zéro.

Abdou Karim Sall a tenu à féliciter toutes les autorités de la commune et invite la jeunesse à continuer dans cette dynamique de cohésion sociale.