Tournée Smart Sénégal : L'ADIE dévoile son projet numérique à Guédiawaye.

Le directeur de l'Agence de l'Informatique de l'État, Cheikh Bakhoum, dans le cadre des tournées du "programme Smart Sénégal", a effectué ce mardi une visite dans la ville de Guédiawaye. Une visite qui s'inscrit dans la perspective impulsée par le chef de l'État à travers le plan Sénégal Émergent, qui veut "une démocratisation du numérique et son accès universel."



En effet, l'ADIE ayant, de manière spécifique, une stratégie nationale sur le numérique d'ici 2025, s'évertue à la mise en oeuvre de l'engagement de l'État à faciliter l'accès du numérique à tous les usagers. Dans ce sillage, le "programme Smart Sénégal" qui intervient avec le financement de la République de Chine, a déjà débuté au niveau des territoires, notamment dans les 45 départements du Sénégal. Ce projet est scindé entre les différents volets suivants : l'amélioration de la sécurité (Safe City) pour le renforcement des méthodes et des outils d'aide à la décision pour les forces de défense et de sécurité, il y'a également le Smart territoire (avec le développement des territoires) qui vise la mise en place d'un guichet unique dans l'ensemble des départements pour faciliter l'accès au service de l'administration, la facilitation également à l'accès au wifi en travaillant sur la mise en place d'un haut débit de connexion, le volet éducation est également envisagé pour la modernisation et la télé-éducation qui doit être une réalité avec le numérique.



C'est autant de volets qui ont été abordés donc ce matin, car avec la forte population à Guédiawaye, l'initiative Numérique est une préocupation du directeur général de l'ADIE. C'est pourquoi avec la présence des maires de Golf Sud, Wakhinane Nimzatt, Gounass, Ndiarème Limamoulaye et Sam Notaire. Ces derniers ont procédé à la signature de convention avec l'Agence de l'Informatique de l'État pour que la ville de Guédiawaye soit bien connectée. Guédiawaye a bénéficié de l'extention de la fibre optique, de l'implantation de caméras et de vidéos surveillance pour l'amélioration de la sécurité publique et de points d'accès gratuits à internet.



Dans cette visite, ce qui aura marqué la population de Guédiawaye, c'est la "modernisation à travers la numérisation de l'administration" qui permet de faciliter aux populations de la ville, l'accès aux services administratifs tels que l'état-civil, les demandes d'autorisation de construire etc... C'est d'ailleurs, au niveau de la dernière étape que le directeur de l'ADIE et le maire Aliou Sall ont tenu, à la maison de "Services Sénégal", à decliner leur ambition commune d'œuvrer à sa matérialisation au bénifice de la population de Guédiawaye.



Il faudra noter aussi, qu'à travers ce projet "Smart Sénégal" l'idée est de veiller à ce que tous les points stratégiques de Guédiawaye soient couverts. Ceci pourrait "être effectif une fois les travaux du BRT achevés", annonce le directeur général, Cheikh Bakhoum.