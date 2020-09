Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune Sarr, a présidé ce mardi 22 septembre 2020 aux sphères ministérielles de Diamniadio, une cérémonie de remise de financement du Crédit Hôtelier et Touristique aux acteurs de la chaîne de valeur du tourisme, dans le cadre du programme de résilience économique et social pour faire face aux impacts de la covid-19 dans le secteur.



Dans la poursuite de cet important effort de soutien et d'accompagnement des entreprises de la chaîne de valeur touristique, le ministre déclare que "611 entreprises ont reçu lors de cette cérémonie un financement pour un montant global de 476.878.719 de FCFA. Ce financement a été réparti ainsi : 245 établissements membres du RENOPHUS (Regroupement National des Organisateurs privés de Hadj et de la Umrah au Sénégal) pour un montant de 122.500.000 FCFA et 366 acteurs de la chaîne de valeur touristique membres de COMPACT "YAATAL" (Collectif des PME, TPE et Acteurs de la chaîne de valeur touristique) pour un montant de 354.378.719 FCFA répartis entre 9 agences de voyages, 27 établissements d'hébergement touristique, 30 restaurants et 300 acteurs de la chaîne de valeur".



Pour terminer, le ministre Alioune Sarr a exhorté les différentes structures des professionnels du tourisme à l'image du RENOPHUS et de COMPACT "YAATAL" à développer des initiatives pour aider leurs différents membres à s'organiser davantage et à constituer les dossiers qui leur permettront de bénéficier de l'accompagnement du Crédit Hôtelier et Touristique, tout en appelant en particulier les membres du RENOPHUS à se mobiliser davantage pour accompagner l'État dans la promotion de la Destination Sénégal à travers le tourisme religieux.