Top 10 des pays les plus agréables où passer sa retraite: Le Sénégal s'adjuge la 8e place

Le classement de retraitessansfrontières.fr vient de rendre public la liste des meilleurs pays où l'on peut passer sa retraite en se basant sur plusieurs critères notamment le coût de la vie, le prix de l'immobilier, le système de santé, le climat ou encore la sécurité. Selon le CNEWS, parmi les critères, le coût de la vie représente 20% de la note finale, tandis que le climat y représente 15% et les soins médicaux 10%.



Ainsi, la Grèce occupe la première place en détrônant le Portugal. L'architecture des bâtiments, le climat, les loisirs et les conditions de sécurité ont séduit bon nombre de nationalités. Selon cette étude, les résidents peuvent bénéficier d'un avantage fiscal de 7% pendant 10 ans. Le Portugal vient en deuxième position avec un taux d'impôt sur le revenu estimé à 10% pendant 10 ans.



L'Espagne, le Maroc, la Tunisie, la Thaïlande et l'île Maurice se succédent respectivement dans le classement après les deux premiers pays susnommés.



En huitième position vient le Sénégal qui figure dans le top 10 depuis plusieurs années. Ses atouts sont un climat chaleureux et un coût de l'immobilier séduisant. Les anciens salariés et anciens fonctionnaires du privé touchent une retraite réduite de 80%. Les retraités bénéficient d'une réduction d'impôt de 80%, selon l'étude.



Enfin, Bali et la République Dominicaine ferment la marche avec des notes respectivement bonnes...