Tivaouane se déconfine : Le Khalife des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ordonne la réouverture des lieux de culte et de la Hadara

C'est au cours du mois de mars 2020 que le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait décidé de fermer les lieux de culte et la Hadara pour endiguer la pandémie de la Covid-19. Déjà le vendredi 12 novembre 2021, beaucoup de fidèles avaient rallié la mosquée Serigne Babacar Sy pour assister à la Sâlat Al Jumma. Ce qui avait été perçu comme un déclencheur et qui allait jouer un rôle important du déconfinement de la sainte ville de Tivaouane. Eh bien c'est fait. Serigne Babacar Sy Mansour vient d'ordonner la réouverture des lieux de culte et de la Hadara de la sainte ville de Tivaouane sur la chaîne Asfiyahi.