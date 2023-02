Tivaouane : Néné Fatoumata Tall du Promise finance 500 projets à hauteur de 160 millions FCFA

Pour soutenir les femmes et les jeunes de Tivaouane dans leurs activités génératrices de revenus la coordonnatrice du Programme de promotion de la microfinance islamique (Promise), Néné Fatoumata Tall leur a octroyé des financements d'un montant de 160 millions FCFA pour le démarrage de 500 projets.

Venues de plusieurs coins de la région, les populations ont répondu à l'appel pour également en connaître un peu plus sur la finance islamique ses principes et objectifs face aux explications de la coordonnatrice du Promise. Elle a exhorté les bénéficiaires à rembourser promptement les financements et surtout de ne ménager aucun effort pour la réussite de leur projet.

Ces financements "Muharaba avec ordre d'achat" sont essentiellement composés de matériel de haute technologie de dernière génération. Pour cette phase test, les femmes qui s'activent dans la transformation des produits agricoles locaux ont obtenu deux machines de séchage. D'après Néné Fatoumata Tall, " ceci n'est qu'une phase test. Et nous allons revenir pour financer à nouveau les femmes de Tivaouane, de Mbour et des autres régions du Sénégal".

C'est ce qu'a compris le Promise en accompagnant 500 jeunes et femmes à démarrer leur projet en leur octroyant 150 motos Jakarta, 9 tricycles, plusieurs machines à coudre de dernière génération, 174 réfrigérateurs et deux machines de séchage.

La cérémonie de remise de ces financements s'est déroulée au siège du conseil départemental de Tivaouane en présence du maire Diop Sy, de la présidente du conseil départemental, Seynabou Gaye Touré et des autorités locales et départementales de la région de Thiès.