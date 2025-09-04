Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025



La cérémonie officielle du Gamou à Tivaouane s’est tenue ce jeudi en présence des autorités politiques, religieuses et coutumières. Pour ce jour béni célébrant la naissance du prophète Mouhamed (PSL), le président de la République a dépêché une délégation conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Parmi les membres de cette délégation ministérielle figuraient :



Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération

Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale

Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Ibrahima Thiam, ministre chargé des PME-PMI

Bakary Sarr, ministre du Travail

Ousseynou Ly, ministre conseiller chargé de la communication de la Présidence de la République

Un thème pour revisiter les enseignements prophétiques

Le thème de cette année, « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », a été choisi pour revisiter les enseignements prophétiques qui appellent à cultiver les valeurs de compassion, d'équité, de solidarité, de vivre-ensemble et de sens de l'intérêt général.



Selon le chargé de la communication, Abdoul Hamid Sy Al Amine, les fidèles sont invités à prier le Tout-Puissant de guider les pas des autorités religieuses, politiques et culturelles, de protéger le Sénégal et de répandre sa bénédiction sur le pays.