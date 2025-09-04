Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025


Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025

La cérémonie officielle du Gamou à Tivaouane s’est tenue ce jeudi en présence des autorités politiques, religieuses et coutumières. Pour ce jour béni célébrant la naissance du prophète Mouhamed (PSL), le président de la République a dépêché une délégation conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Parmi les membres de cette délégation ministérielle figuraient :

Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération
Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique
Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale
Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire
Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Ibrahima Thiam, ministre chargé des PME-PMI
Bakary Sarr, ministre du Travail
Abass Fall, ministre du Travail
Ousseynou Ly, ministre conseiller chargé de la communication de la Présidence de la République
Un thème pour revisiter les enseignements prophétiques
Le thème de cette année, « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », a été choisi pour revisiter les enseignements prophétiques qui appellent à cultiver les valeurs de compassion, d'équité, de solidarité, de vivre-ensemble et de sens de l'intérêt général.

Selon le chargé de la communication, Abdoul Hamid Sy Al Amine, les fidèles sont invités à prier le Tout-Puissant de guider les pas des autorités religieuses, politiques et culturelles, de protéger le Sénégal et de répandre sa bénédiction sur le pays.
Autres articles
Jeudi 4 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme

Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme - 04/09/2025

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty - 04/09/2025

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts - 04/09/2025

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations - 04/09/2025

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions - 04/09/2025

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police) - 03/09/2025

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye - 03/09/2025

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France - 03/09/2025

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi - 03/09/2025

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés - 03/09/2025

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack - 03/09/2025

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA - 03/09/2025

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère - 03/09/2025

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale - 03/09/2025

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés - 03/09/2025

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall - 03/09/2025

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves - 03/09/2025

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste - 03/09/2025

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye - 03/09/2025

Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme

Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme - 03/09/2025

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée - 03/09/2025

Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses

Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses - 03/09/2025

USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé…

USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé… - 03/09/2025

Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane

Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane - 02/09/2025

Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale

Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale - 02/09/2025

Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président

Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président - 02/09/2025

Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 »

Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 » - 02/09/2025

Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité

Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité - 02/09/2025

Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités

Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités - 02/09/2025

Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien

Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien - 02/09/2025

RSS Syndication