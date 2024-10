Tirs de mines: " Mane maa diokh autorisation Dangote"( Birame Soulèye Diop)

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a informé avoir donné une autorisation à Dangote pour l'usage de tirs de mines dans la carrière. "Dangote ne fait pas de tirs de mines. Ils ont des machines pour prendre les ressources. Ils ont les autorisations pour exercer dans une carrière minière. Et dans cette carrière, ils ont des machines pour faire des prélèvements de la mine. Toutes leurs machines sont en panne et ils ont des engagements de productions... On leur a délivré une autorisation de mines pour pouvoir tirer la carrière [...]. Cela a été fait dans toutes les conditions de transparence....", a informé le ministre. Avant d'ajouter à l'endroit du chef de village de Ngomène. " Le chef de village de Ngomène, Cheikh Ngom a participé aux réunions qui sont tenues au niveau de Dangote pour les solutions qui sont en train d'apporter... Mais il doit rendre compte à sa population de ce qui a été décidé là bas".



À rappeler que la population de Ngomène avait dernièrement battu le macadam contre les tirs de mines dans cette zone. Lesquels auraient un impact sur l'environnement, leurs habitats et leur santé...