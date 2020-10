Tirage au sort phase de poules Ligue des Champions : Retrouvailles entre Messi et CR7, Liverpool de Mané s’en tire bien…

Le tirage au sort de la ligue des champions vient d’être effectué pour ce qui est de la phase de poules. Comme à l’accoutumée, il y a eu des retrouvailles entre vieilles connaissances, des chocs en perspective et surtout énormément d’incertitudes.







Si le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich s’en sort plutôt avec comme futurs adversaires Salzbur et Lokomotiv. Les bavarois auront fort à faire contre l’Atletico qui compte un certain Luis Suarez dans son effectif. L’autre finaliste, le PSG sera dans un groupe particulièrement relevé en compagnie de Manchester United de Paul Pogba, Leipzig que les Français avaient éliminé en demi-finale et Istanbul Başakşehir de Demba Ba.







Toutefois, l’attraction de cette nouvelle campagne de LDC sera à coup sûr les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo de la Juventus et son éternel rival, Lionel Messi du Fc Barcelone. Une affiche digne d’une finale ! Les « Reds » de Liverpool se retrouvent dans le groupe D avec l’Ajax, l’Atalanta et le FC Midtjylland. De quoi donner du fil à retordre à Sadio Mané et Jurgen Klopp…







Tirage complet de la phase de poules 2020-2021







Groupe A :



Bayern Munich (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

FC Salzburg (AUT)

FC Lokomotiv Moskva (RUS)





Groupe B :



Real Madrid (ESP)

FC Shakhtar Donetsk (UKR)

FC Internazionale Milano (ITA)

VfL Borussia Mönchengladbach (GER)





Groupe C :



FC Porto (POR)

Manchester City (ENG)

Olympiacos FC (GRE)

Olympique de Marseille (FRA )





Groupe D :



Liverpool FC (ENG)

AFC Ajax (NED)

Atalanta BC (ITA)

FC Midtjylland (DEN)





Groupe E :



Séville FC (ESP)

Chelsea FC (ENG)

FC Krasnodar (RUS)

Stade Rennais FC (FRA)





Groupe F :



FC Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

SS Lazio (ITA)

Club Brugge (BEL)





Groupe G :



Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP)

FC Dynamo Kyiv (UKR)

Ferencvárosi TC (HUN)





Groupe H :