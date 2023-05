Thilmakha (Tivaouane) : Une collision entre un camion et un "7 places" fait 3 morts et 5 blessés dont un enfant

Un grave accident s'est produit sur la route de Thilmakha ce lundi vers les coups de 17 heures, non loin de la mairie. Il s'agit en effet d'une collision entre un camion et un véhicule "7 places". Bilan trois morts et 5 blessés dont un enfant. Le chauffeur du "7 places" est décédé sur le coup.

Les victimes ont été transportées au district de Gayé pour les premiers soins.

Nous y reviendrons...