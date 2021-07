Thiès / Versement d'un milliard aux 800 ex temporaires cheminots : 5% du pactole défalqué aux ayants-droit.

À la veille de l'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement supérieur professionnel (Isep) à Thiès, le Président Macky Sall en avait profité pour instruire le ministre du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de décaisser une somme d'un milliard FCFA pour payer les 800 ex temporaires des chemins de fer Dakar-Bamako Ferroviaire (Dbf).



Les cheminots remercient le président de la République pour la décision prise de régler le contentieux avec les ex temporaires, mais n'ont pas manqué de lister leurs inquiétudes quant à la tournure de ces versements. Lesquels, estiment-ils, ont subi une défalcation de 5% sur leurs revenus.



Selon le porte-parole du jour Mame Mbaye Tounkara, "la seule solution reste le reversement de cette portion de 5% sur leurs revenus parce qu'aucun cheminot n'a autorisé cette portion sur leurs indemnités". D'après Amadou Lamine Fall, "des listes ont été falsifiées et pire encore, des montants ont été aussi falsifiés et on a des preuves", avant d'ajouter : "nous interpellons le président Macky Sall pour que cette portion de 5% prise sur nos indemnités soit reversée dans les plus bref délais".