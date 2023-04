Thiès / Tension entre pêcheurs : le ministre de la pêche s’investit pour régler cette tension latente entre pêcheurs de Cayar et de Mboro

Une réunion convoquée pour ce lundi à la gouvernance de Thiès. Cette rencontre élargie aux pêcheurs de Fass Boye a été maintenue, pour aplanir les divergences, trouver des solutions pérennes, après avoir situé les responsabilités, a-t-il fait valoir.

Il a lancé à cet effet un appel au calme et à la sérénité.

Le coordonnateur du Comité local de la pêche artisanale (CLPA) de Cayar a annoncé plusieurs blessés causés par des affrontements ayant opposé des pêcheurs de Cayar et de Mboro, annonce l’agence de presse sénégalaise. « Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec de graves différends. Des pêcheurs de senne tournante, qui étaient partis à la pêche, ont été agressés par des pêcheurs de Mboro. Il y a eu beaucoup de blessés parmi les pêcheurs de Cayar, dont certains par brûlure », fait-il savoir.Il signale que « des pêcheurs de Mboro ont brûlé des embarcations de leurs homologues de Cayar venus pêcher dans un site situé entre les deux localités. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Thiès et au centre de santé de Mboro », renseigne Mor Mbengue.Depuis 2019, lit-on, le CLPA alerte sur des risques d'affrontements entre les pêcheurs de ces deux ports de pêche de la région de Thiès.Interrogé par l’Aps, le maire de Cayar, Alioune Ndoye, a fait état d’une trentaine de pêcheurs blessés et de deux portés disparus, du côté de Cayar. Il rapporte que selon des témoignages, certains pêcheurs s’étaient jetés à l’eau à la suite de l’attaque, pour regagner la berge et se cacher derrière les filaos. Là-bas aussi, ils ont été poursuivis à coups de gourdin.Informé de la situation délétère qui risque de s’embraser, le ministre de la pêche s’est rendu à l’Hôpital Saint Jean de Dieu où sont internés cinq blessés, dont un grave, et à l’Hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène et de Thiès où le cas le plus inquiétant est en réanimation.La prise en charge des blessés sera assurée entièrement par son département. Il ajoute qu’en relation avec son collègue chargé de l'Équité territoriale, Samba Ndiobène Ka, il sera envisagé d’assister les familles des victimes et de voir comment compenser les pertes matérielles.