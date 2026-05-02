Polémique autour du projet « Swami agri » à Dialambéré : Les précisions du maire Mamadou Salif Sow…

« Je suis un homme de paix et de dialogue mu pour le développement », voici les mots du maire de la commune de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, à propos des polémiques autour du projet « Swami agri ». Dans cette lancée, il soutient que ce projet de palmiers à huile qui va doubler la culture horticole, serait une aubaine pour le développement local avec une création d’emplois. D’ailleurs, il précise que la municipalité n'a pas attribué de terres à « Swami agri » mais plutôt à la coopérative agricole communale qui nouera un partenariat avec cette dernière.

Maintenant, il y a des manipulateurs délaissés par la communauté qui veulent saboter le projet pour des questions politiciennes. Mais, c’est peine perdue car les populations ont déjà adhéré au projet comme en témoigne leur consentement lors de la cérémonie explicative. Ce projet, selon le maire, va lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, les migrations irrégulières, entre autres.

Un projet bien négocié et structuré …

À l’en croire, « depuis mai 2024, nous avons entamé des négociations avec Seneguindia, notamment avec sa branche agricole « Swami agri » dans le cadre du projet de culture de palmiers à huile. Ainsi, le partenariat public-privé est ce que nous voulions entre nous. Pour ce faire, notre commune a créé une coopérative agricole communale qui va bénéficier de toutes les terres délibérées par le conseil municipal. » Dans la foulée, il précise : « cette coopérative va se charger de la gestion et de la redistribution des terres qui ont été délibérées par le Conseil municipal en nouant un contrat avec « Swami agri » sur une durée bien déterminée. »

« Swami agri » ne demande pas à acheter de terres et la mairie ne délibérera aucun mètre de terre au nom de « Swami agri ». En ce sens, « Swami agri » va investir, aménager et amener les intrants. La seule condition demandée par elle, est que les producteurs de la coopérative doivent impérativement lui vendre leur production.

Une manipulation déjouée par les populations elles-mêmes…

Dans cette dynamique, il estime : « aujourd’hui, nous avons constaté qu’il y a une manipulation de politiciens encagoulés pour détourner l’attention des populations sur les bienfaits du projet. Dans cette lancée, ces manipulateurs soutiennent que le maire va vendre des terres ou les distribuer à des étrangers. Naturellement, c’est une information fausse déjà comprise par les populations. »

Les terres proposées ne sont pas exploitées par les paysans…

Il aborde avec clarté : « je signale que les terres dont il s’agit ne sont pas les champs des paysans. D’ailleurs, ce sont des terres qui n’ont jamais été exploitées. Et aucun champ, défriché ou aménagé par un cultivateur ne sera pris en compte dans le cadre de ce projet. Dans cette lancée, nous avons identifié des terres qui n’ont jamais été exploitées pour les affecter au projet pour la culture des palmiers à huile, les carottes, les oignons et les pommes de terre. »

Un partenariat innovant…

« C’est un partenariat innovant que nous voulons développer avec l’entreprise pour notre commune. En ce sens, nous avons reçu les lettres du président de la République et du Premier ministre qui soutiennent et encouragent ce projet. Il faut signaler qu’il ne s’agit pas de délibérer des terres au nom d’entreprises étrangères ou privées. D’ailleurs, la terre reste une propriété exclusive des populations locales. C’est pourquoi, je ne comprends pas que des agitations politico-politiciennes à l’approche des élections locales essayent de manipuler l’opinion en racontant des balivernes. »

Une politique de développement au service des populations…

« Nous faisons de la politique de développement en prenant des engagements devant les populations lors de mon élection. Nous avons aussi misé sur la coopération décentralisée pour développer notre commune. Et le potentiel agricole basé sur la fertilité des sols, m’oblige en tant que maire à chercher des partenaires pour insuffler le développement. Et cela passe par la transformation de nos produits locaux avec la création d’industries et des centaines de milliers d’emplois. C’est pour cela qu’on s’est mobilisé pour que ce projet puisse démarrer dans les meilleurs délais », avance-t-il.

Une adhésion de la communauté au projet…

« Nous avons organisé une grande manifestion précédée d’une tournée explicative de trois semaines. Et actuellement, nous constatons que les populations ont adhéré à plus de 90% au projet. L’évidence est qu’aujourd’hui, nous avons entendu les chefs de village, les présidentes de groupement de femmes, les jeunes, qui ont donné leur avis favorable. Dans la même perspective, à partir du 10 mai, nous allons mener une autre tournée dans les quatre zones de la commune. C’est pourquoi, je lance un appel à tous les fils de la commune à s’approprier du projet pour l’amélioration des conditions de vie des populations… »