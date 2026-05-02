Le pape Léon XIV nomme un ancien sans-papiers né au Salvador évêque aux États-Unis

Le pape Léon XIV a nommé vendredi évêque de Virginie-Occidentale un ancien migrant sans papiers aux États-Unis, après avoir critiqué la guerre en Iran et la politique de Donald Trump sur l’immigration.

Le Vatican a annoncé dans un communiqué la nomination d’Evelio Menjivar-Ayala, 56 ans, actuellement évêque auxiliaire à Washington, évêque du diocèse de Wheeling-Charleston, en Virginie-Occidentale.



Né au Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a émigré aux États-Unis en 1990, selon le site internet du diocèse de Washington.

Il a raconté être né dans la pauvreté et avoir fui le conflit armé dans son pays en émigrant aux États-Unis.



D’abord arrêté au Mexique alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire américain, il a dit dans une interview l’année dernière avoir versé un pot-de-vin pour être relâché, et avoir franchi la frontière à Tijuana.

Il a été ordonné prêtre en 2004.



Le pape Léon XIV, né aux États-Unis, a essuyé le mois dernier les critiques de Donald Trump - qui l’a qualifié de “faible” - après avoir qualifié d’”inacceptable” sa menace de détruire l’Iran.

