Le pape Léon XIV nomme un ancien sans-papiers né au Salvador évêque aux États-Unis

Le Vatican a annoncé dans un communiqué la nomination d’Evelio Menjivar-Ayala, 56 ans, actuellement évêque auxiliaire à Washington, évêque du diocèse de Wheeling-Charleston, en Virginie-Occidentale.
Né au Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a émigré aux États-Unis en 1990, selon le site internet du diocèse de Washington.
Il a raconté être né dans la pauvreté et avoir fui le conflit armé dans son pays en émigrant aux États-Unis.
D’abord arrêté au Mexique alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire américain, il a dit dans une interview l’année dernière avoir versé un pot-de-vin pour être relâché, et avoir franchi la frontière à Tijuana.
Il a été ordonné prêtre en 2004.
Le pape Léon XIV, né aux États-Unis, a essuyé le mois dernier les critiques de Donald Trump - qui l’a qualifié de “faible” - après avoir qualifié d’”inacceptable” sa menace de détruire l’Iran.
Il a également qualifié la politique du président américain à l’égard des migrants d’”extrêmement irrespectueuse”, appelant à “traiter les gens avec humanité”.
-
Aminata Touré avertit depuis Pikine : « Il n’existe pas de peureux dans notre coalition…Nous ne sommes pas dans les invectives, la calomnie. Mais le moment venu, tout le monde saura qui nous sommes »
-
Polémique autour du projet « Swami agri » à Dialambéré : Les précisions du maire Mamadou Salif Sow…
-
Liban: série de frappes sur le sud, Israël dit viser le Hezbollah
-
Le juge Dème alerte sur les risques institutionnels du projet de CENI : « On ne démantèle pas impunément un tel édifice! »
-
[Contribution] Au Sénégal, le pouvoir mange ses promesses