Aminata Touré avertit depuis Pikine : « Il n’existe pas de peureux dans notre coalition…Nous ne sommes pas dans les invectives, la calomnie. Mais le moment venu, tout le monde saura qui nous sommes »

La superviseure générale de la Coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a prononcé un discours aux accents offensifs, ce samedi à Pikine, en marge d’une conférence thématique de la jeunesse de la coalition consacrée à l’emploi et à la formation professionnelle des jeunes de la banlieue.







Devant une assistance pour la cause de Diomaye, mobilisée, l’ancienne Première ministre a tenu à dissiper tout doute sur la posture de sa formation politique. « Dans la coalition Diomaye Président, il n’existe pas de peureux », a-t-elle affirmé avec fermeté, revendiquant une cohésion sans faille au sein du mouvement.







Tout en se démarquant des pratiques d’attaques frontales, Aminata Touré n’a pas manqué de laisser planer une mise en garde. « Nous ne sommes pas dans les invectives, la calomnie. Mais nous savons bien faire tout cela. Et le moment venu, tout le monde saura qui nous sommes », a-t-elle déclaré, dans des propos qui sonnent comme un avertissement à peine voilé à l’endroit des adversaires politiques de la coalition.

