Liban: série de frappes sur le sud, Israël dit viser le Hezbollah

Israël a mené samedi une nouvelle série de frappes sur le sud du Liban, l'armée affirmant avoir visé des dizaines de cibles du Hezbollah pro-iranien.



Les frappes sont quotidiennes dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah en vigueur depuis le 17 avril et que chaque camp s'accuse de violer.



Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué avoir frappé "environ 70 structures militaires et démantelé environ 50 sites du Hezbollah dans plusieurs secteurs".



Ces frappes ont eu lieu en plusieurs endroits du sud du Liban, selon l'agence de presse officielle du pays, l'ANI.



L'armée israélienne avait auparavant diffusé deux appels à évacuer neuf villages.



Le Hezbollah a de son côté revendiqué plusieurs attaques visant des troupes israéliennes, affirmant qu'il s'agissait de représailles à des "violations" du cessez-le-feu.



En vertu de l'accord de cessez-le-feu, qui visait à mettre fin à plus de six semaines de guerre, Israël se réserve "le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours", une clause que le Hezbollah conteste.



Des soldats israéliens opèrent dans le sud dans une zone qui s'étend sur quelque 10 kilomètres depuis la frontière, où ils procèdent notamment à des démolitions de bâtiments.



Israël affirme vouloir protéger sa région nord du Hezbollah.



Le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a rencontré samedi le général américain Joseph Clearfield, qui préside un comité de cinq membres chargés de surveiller un cessez-le-feu conclu en 2024 pour mettre fin à la guerre précédente entre Israël et le Hezbollah.



Ils ont parlé de "la situation sécuritaire au Liban, des évolutions régionales et des moyens de maximiser l'efficacité du (comité) et de renforcer ses opérations", selon un communiqué de l'armée libanaise.



Les frappes israéliennes ont fait plus de 2.600 morts et déplacés plus d'un million de personnes depuis que le Hezbollah a relancé les hostilités le 2 mars, en soutien à son allié iranien, ciblé par une offensive israélo-américaine.

