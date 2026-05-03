4ème congrès du SYNTES/Justice : Racky Gnally Daff, nouvelle secrétaire générale élue pour 4 ans

Le Syndicat National des travailleurs en Education Spécialisée du Ministère de Justice(SYNTES/Justice) a tenu son 4ème congrès ordinaire, ce samedi 02 mai 2026. L’objectif visé est le renouvellement des instances dirigeantes du SYNTES/Justice. Ceci, pour relever les défis qui interpellent l’organisation syndicale. Trois candidats, tous éducateurs spécialisés se sont portés volontaires pour le poste de secrétaire général. Il s’agit de Ibrahima Ndong, Cheikh Khadre Touré et Racky Gnally Daff. A cet effet, les travailleurs ont procédé à l’élection du poste de Secrétaire général du SYNTES/Justice. Ainsi, sur un nombre de 326 électeurs inscrits, 315 personnes ont valablement exprimé leurs suffrages.



A l’issue du vote, Racky Gnally Daff est sortie gagnante de ce scrutin avec 171 voix suivie de Cheikh Abdou Khadre Touré qui obtient 78 voix et Ibrahima Ndong 66 voix. Élue nouvelle secrétaire générale pour une durée de trois ans, Racky Gnally Daff a ainsi remercié tous les militants pour leur mobilisation, leur confiance et leur engagement. Ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui ont cru à leur vision, projet, capacité collective à porter cette ère de justice vers de nouveaux horizons. Par ailleurs, elle a adressé ses remerciements au secrétaire sortant Baba Lissa Ndiaye ainsi qu’à l’ensemble des membres du bureau exécutif sortant par leur engagement, leur disponibilité et les combats qu’ils ont mené tout en leur exprimant leur respect et gratitude. Selon cette dernière, « il n’y a ni vainqueur, ni vaincu. Il y’a qu’un seul vainqueur : le SYNTES/Justice », dixit-elle. Et d’ajouter que la « campagne est derrière nous. Derrière les sensibilités, les préférences et les positionnements appartiennent désormais au passé. Le temps du rassemblement commence. Le temps du travail commence. Le temps des résultats commence. »

« Je serai la secrétaire générale de tous, de celles et de ceux qui m’ont accordé leur confiance. Ainsi, dit-elle, « je prends devant vous l’engagement de diriger notre organisation avec humilité dans l’écoute, fermeté dans la défense de nos intérêts, transparence dans la gestion, équité dans la représentation, détermination dans les combats à venir ». Pour elle, « l’heure n’est plus à la compétition, l’heure est au rassemblement, l’heure est au dépassement de soi ,l’heure est à l’unité d’action .C’est pourquoi, dans un esprit de fraternité militante et de responsabilité collective ,je vous tends officiellement la main .Je tend la main au camarade Ibrahima Ndong, je tends la main au camarade Abdou Khadre Touré .Je tends la main à tous les militants ,à toute les sensibilités et à tous les compétences car ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui a pus nous départager .Ensemble ,mettons nos expériences ,nos idées ,nos énergies et nos convictions en synergie pour une seule et même cause :la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.

Pour clôturer cette journée, le secrétaire général sortant, Baba Lissa Ndiaye a remercié tout le monde avant de féliciter la nouvelle secrétaire générale du SYNTES/Justice pour cette belle victoire. Il a aussi encouragé les camarades Ibrahima Ndong et Cheikh Abdou Khadre Touré car comme il l’a fait savoir « en réalité tout ce qu’ils ont fait jusque-là n’est qu’une preuve d’engagement, une preuve de servir le SYNTES /Justice au bénéfice de tous les travailleurs. Donc, aujourd’hui vous n’avez pas démérité. C’est la victoire du SYNTES/Justice ».



Dieynaba AGNE