Thiès : Sokhna Diakhaté, les jumelles Ndèye Amy Samb et Adja Yacine Samb et Faguèye Guèye, décrochent leur Bac avec brio

Ainsi, au Jury 1095 du Centre lycée Malick Sy en Série S2, il a été répertorié 44 admis et 26 admissibles avec une mention Très bien obtenue par Sokhna Diakhaté meilleure élève du lycée Malick Sy en 2025 et lauréate du Concours général. Elle serait la fille du Professeur agrégé de droit, Meïssa Diakhaté.

Autre fait marquant à Thiès, deux jumelles à savoir Ndèye Amy Samb et Adja Yacine Samb de LANS ont obtenu leur bac en S1.

Et au Centre Collège Saint Gabriel, au niveau du jury 1099 Série S2, 68 d'office et 65 admissibles ont été enregistrés dont 5 mentions Bien et 21 Assez Bien. De son côté, Faguèye Guèye du lycée Malick Sy est la 1ère dudit centre.

Les garçons, pour leur part, se sont également illustrés à l'instar des filles précitées. En effet, au Jury 1098 Série S2 au centre lycée Technique, la liste des admis fait état de 94 admis d'office et 83 admissibles dont 02 mentions Très bien. Et le Major de ce jury s'appelle Abdoulaye Bâ, élève au collège Saint Gabriel de Thiès.