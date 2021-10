Thiès : Pape Doumbia remet 500 carnets de santé aux artistes et promet un meilleur avenir aux acteurs culturels.

Depuis des années, l'art continue de ne pas nourrir son homme au Sénégal et particulièrement dans la cité du rail, un creuset où l'or brut de la culture sénégalaise s'entremêle. Hélas! Beaucoup de ces acteurs culturels n'arrivent toujours pas à comprendre la raison de ce manque de volonté des acteurs politiques thiessois et de l’État du Sénégal?



Pourtant, chaque fois que l'occasion se présente, les artistes ne manquent pas d'interpeller l’État et les responsables thiessois pour vendre la culture Sénégalaise au-delà de nos frontières. Lors de la cérémonie de remise de carnets de santé à 500 artistes organisée par le leader de "Thiès Ca Kanam" Pape Doumbia, ce dernier promet d'être "le premier investisseur et supporter des artistes". Car, estime-t-il, la cité du rail recèle un fort potentiel artistique...