Thiès/ Mise en place de la coordination départementale des conseillers municipaux: Les élus réclament la revalorisation de leur statut

À Thiès, la coordination départementale des conseillers municipaux vient d'être mise sur pied sous la direction du nommé Caporal Ousseynou Fall.



À cet effet, un bureau a été installé avec l'élection de plusieurs membres répartis dans des commissions et autres. À cette occasion, les élus locaux ont tenu à lister une palette de doléances. Interpellant le président de la République et leur ministre de tutelle, les conseillers municipaux du département de Thiès( 15 communes au total), réclament la revalorisation du statut du conseiller municipal, la prise en charge sanitaire du conseil municipal, l'augmentation des indemnités de session du conseiller municipal, la mise sur pied d'une coopérative d'habitat pour les conseillers municipaux etc.



Le cadre qui a été mis en place, permettra de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, de renforcer leurs capacités et de nouer des partenariats avec des partenaires techniques et Financiers....