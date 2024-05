Situation économique difficile : Le PDS invite le régime à s’y attaquer « avec pragmatisme »

Sur la situation nationale, le parti démocratique Sénégalais reconnaît que le gouvernement actuel hérite d'une situation économique et sociale difficile, caractérisée par « une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse ». Ainsi, les libéraux estiment qu’il est impératif que les nouvelles autorités puissent s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais.







Le PDS exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre à la demande sociale et réduire le prix des denrées de première nécessité. Le parti libéral tenait une conférence de presse ce dimanche lors de laquelle il s’est largement prononcé sur les urgences du pays.