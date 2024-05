Ponction de salaire : Les agents du Crous de l’Université Amadou Makhtar Mbow réclament l’intégralité de leur dus

Les travailleurs du CROUS de l'Université Amadou Makhtar Mbow ont battu le macadam ce dimanche 05 mai 2024 pour dénoncer leur ponction de salaire. En effet, les agents ont constaté des ponctions sur leurs salaires de ce mois d'avril. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, les travailleurs expliquent que ceux qui recevaient trois cent vingt-deux mille francs CFA (322 000 de francs cfa) s'est retrouvé avec cent cinquante et un mille francs CFA (151 000 de nos francs) après virement, sans explication aucune de l'autorité.





À cet effet, le Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal (SATUS) condamne et dénonce avec la dernière énergie cette forfaiture. Et, exige par conséquent le remboursement immédiat des sommes dues. Ainsi, il demande par ailleurs aux autorités de prendre toutes les mesures afin que les responsabilités soient situées et que pareille situation ne se reproduise plus. « Le salaire, contrepartie du service fait est sacré. Nul ne doit s'aventurer à le ponctionner sans base légale à fortiori à l'ère du JUB - JUBAL - JUBANTI prôné par les hautes autorités du pays », lit-on dans le document.



Joint par téléphone, le Secrétaire général du Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal (SATUS) a révélé que la ponction des salaires concerne tous les agents du Crous de l’Université Amadou Makhtar Mbow. Ces ponctions varient entre 50 mille à 100 mille francs Cfa.





Ainsi, il précise que les agents ne comptent pas rester les bras croisés et décide de dérouler leur plan d’action à compter de ce lundi et un point de presse qu’ils vont tenir demain dimanche. Cependant, ils menacent de profiter de la visite du ministre de l’Enseignement Supérieur de ce lundi 06 mai pour se faire entendre.