Thiès : Mansour Faye remet une vingtaine de titres de propriété aux habitants de l'ex Ballabey

En collaboration avec la Direction générale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), le ministre des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye a procédé à la remise d'une vingtaine d'attestations de propriété sur les 145 logements occupés par des habitants de la Cité Ibrahima Sarr. En effet, le mois de février dernier lors de sa tournée économique dans la cité du rail, le Président Macky Sall avait promis aux résidents de la cité Ibrahima Sarr (ex Ballabey) de leur offrir les maisons dans lesquelles ces pères de famille habitent depuis fort longtemps. Ceci montre que l'espoir renaît aux Chemins de Fer du Sénégal grâce aux efforts conjugués de la direction générale, des cheminots et surtout du Président Macky Sall qui souhaite faire des rails un hub de développement sûr. "Cette cérémonie découle de l'engagement des gens qui se sont donnés à l'endroit du ministère chargé des infrastructures, du gouverneur et de la direction générale des CFS pour finaliser cette vieille demande qui a traversé presque tout le magistère des Chefs d'État qui se sont succédé à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous avons constaté la satisfaction exprimée par les populations de la cité Ibrahima Sarr. Cela montre l'engagement du Chef de l'État à remettre le train en marche entre Dakar et Tambacounda", dira Mansour Faye. Qui signale qu'ils vont faire cap sur Touba pour lancer un essai avec un train voyageur pour le prochain magal de Touba. Le ministre Mansour Faye a promis que le train de marchandises sur l'axe Dakar/Tambacounda sera opérationnel d'ici la fin de l'année.

À rappeler que plusieurs autorités administratives et locales ont répondu présent à cette grande cérémonie.