Thiès : Macky Sall ouvre la première école nationale des sapeurs-pompiers au Sénégal

Inaugurée ce vendredi par le chef de l’État, l’école nationale des sapeurs-pompiers est un symbole du parcours de la transformation structurelle de la brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP). Il faut alors, une autonomie réelle dans le domaine de la formation, par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées qui peuvent mettre avec efficacité, la sécurité civile des populations et des biens. Cette école des sapeurs avec sa mise en service va participer à l'assistance des populations de Thiès et même celles environnantes, dans les domaines des secours en cas d’alerte et de catastrophe. Cette nouvelle école des sapeurs-pompiers, exécutée avec rapidité par le ministre de l'intérieur Antoine Diome, va inspirer le chef de l’État qui tire un bilan positif concernant les recrutements, équipements et constructions d’infrastructures d’aide et d’assistance aux populations.



En ce qui concerne le personnel, les effectifs sont passés de 3.100 à 5.700 sapeurs-pompiers. Une tendance qui est maintenue grâce au recrutement annuel des militaires qui avoisine les 600 recrues contre 150 il y a 10 ans. Pour les secours et les sauvetages, l’État a acquis 354 véhicules et engins spéciaux pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations; 125 motopompes et électropompes ainsi que 30.000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022, améliorant ainsi l’efficacité de la BNFP.

Le président Macky Sall se félicite de ces acquis et appelle les soldats du feu à persévérer dans leur devise « Sauver ou périr ».