Thiès / Lutte contre le blanchiment de capitaux : La Centif durcit le ton

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation contre le blanchiment d’argent, la criminalité et le financement du terrorisme, la Cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal (Centif) a organisé un Comité régional de développement (Crd). Lequel a permis d'échanger et de partager avec les différents acteurs financiers et judiciaires de la cité du rail sur le rôle de ladite structure, sur son fonctionnement, mais aussi les résultats obtenus entre autres. Selon la présidente du comité de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Ramatoulaye Gadio Agne, "l’objectif de cette rencontre c'est de partager avec les participants, les assujettis et l’ensemble des acteurs de la région de Thiès sur les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle loi de 2008 qui nous permet de nous mettre aux normes par rapport aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".