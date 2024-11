Thiès/ Législatives 2024: Pape Siré Dia appelle à voter la liste Pastef

Par une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement S.I.R.E ( Pour un Sénégal inclusif républicain et émergent), Pape Siré Dia, a d'abord mis l'accent sur le choix des sénégalais ayant consacré l'accession du nouveau régime au pouvoir. " Chers compatriotes, notre pays le Sénégal est à un tournant décisif de son histoire. En élisant le président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE le 24 mars 2024, les sénégalais ont plébiscité le PASTEF et son projet pour notre pays et au delà pour l’Afrique", a-t-il fait remarquer.



Fort de ce constat, le président du Conseil départemental de Thiès a décidé de soutenir le Pastef à l'occasion des législatives prochaines. " Moi, PAPE SIRE DIA président du mouvement S.I.R.E ( Pour un SÉNÉGAL INCLUSIF RÉPUBLICAIN ET ÉMERGENT), président du conseil départemental de Thies : - Convaincu, Qu’Allah détenteur exclusif du pouvoir en est le seul pourvoyeur et qu’il a choisi pour nous nos dirigeants; -- Soucieux de l’avenir du Sénégal; Militant de la cause républicaine, - Engagé au service exclusif du développement de notre pays, appelle solennellement, tous les sénégalais, tous les membres du mouvement S.I.R.E , les sympathisants, à adhérer au projet Vision Sénégal 2050. En conséquence à voter massivement pour la LISTE PASTEF dirigée par OUSMANE SONKO".



Avant de conclure en ces termes " J’appelle donc sans calcul à un vote massif pour la Liste Pastef afin de donner une majorité confortable au régime au pouvoir lui permettant une mise en œuvre parfaite du projet au bénéfice de notre cher Sénégal".