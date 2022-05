Thiès / Législative 2022 : Les groupements de femmes et militantes derrière Habib Niang démarrent leurs activités pour la victoire de BBY

À quelques encablures des élections législatives du 31 juillet, les groupements de femmes du leader apériste, Habib Niang, se sont mobilisées en vue du lancement de leurs activités en direction de ces prochaines joutes électorales.

Ces femmes comptent engager la massification pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec le responsable de l'Alliance pour la République (APR) dans la zone nord. Ainsi, la présidente des femmes, Seynabou Dieng, a lancé, lors d’une visite de courtoisie au groupement "Sop Serigne Fallou", le démarrage de leurs activités de massification.

Seynabou Dieng a lancé un appel à toutes leurs militantes pour l'unité et le rassemblement, non sans inviter le Président Macky Sall à confier plus de responsabilités à leur leader Habib Niang.