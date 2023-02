Thiès : Le maire Mamadou Thiaw et ses militants accueillent en grande pompe le Président Macky

À l'instar des autres autorités de la cité du rail, le maire de Tassette, Mamadou Thiaw n'a pas dérogé à la règle lors de la venue du Président Macky Sall à Thiès. En effet, en plus de ses militants et sympathisants, Mamadou Thiaw a réussi à mobiliser 300 chauffeurs et 60 cars pour les jeunes du département tous déterminés à accueillir en grande pompe le Chef de l'État.



Pour rappel, en plus du grand coup de ralliement qu'il a réussi, le maire de Tassette avait auparavant remis 3 millions FCFA aux jeunesse du département qui se sentaient frustrés à la veille de la venue du Président dans le département.