Thiès : Le centre FoReT lance un processus d'élaboration d'un nouveau plan stratégique

Après diagnostic et évaluation du plan stratégique de 2010-2019, le Centre FoReT de Thiès et ses partenaires de développement ont procédé au lancement d'un processus d'élaboration d'un nouveau plan stratégique de développement du centre FoReT de Thiès. Ce nouveau plan stratégique devra servir de tableau de bord pour leurs activités de développement et de modernisation du Centre FoReT de la cité du rail.

Il s'agira, selon le colonel El Hadj Maodo Bâ, directeur du Centre FoReT de Thiès et ingénieur des eaux et forêts, au delà de leur ambition de se doter de missions internationales de renforcer les capacités de leurs agents sur le maintien de l'environnement durable et des autres acteurs et partenaires. Ce nouveau plan devra prendre, également, en charge le phénomène des changements climatiques et de l'emploi vert qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancien plan.

Pendant cinq jours, les agents et les partenaires de l'agence de la restauration de la forestation, le Cse, le CEFE, l'armée entre autres, vont se pencher sur cette nouvelle mission principale du centre FoReT qui a une dimension transversale pour atteindre les objectifs dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du ministère de l'environnement.