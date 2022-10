Thiès/ Lancement officiel CPGE : "La différence entre les pays se fait dans la formation de leurs ressources humaines particulièrement avec les élites dans le domaine de la science" (Macky Sall)

La cité du rail vient d'être renforcée d'une nouvelle infrastructure universitaire. Il s'agit, en effet, des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Le président, Macky Sall lors du lancement officiel a saisi l'occasion pour réitérer son engagement et sa volonté de renforcer les pôles scolaires et universitaires du Sénégal, indispensable au développement socioéconomique du pays. "Je suis heureux de revenir à Thiès après l'inauguration de l'Isep pour le lancement officiel des Classes préparatoires aux grandes écoles. Je voudrais saluer les belles performances de l'école polytechnique de Thiès (EPT) qui est, en effet, l'une des meilleures écoles de formation d'ingénieurs en Afrique et dans le monde. L'EPT le doit à ses options et au corps professoral, à son régime d'internat, à la qualité de la sélection pour entrer dans l'école et au niveau de formation tout au cours du cursus", a-t-il déclaré.

Selon lui, "cette initiative va contribuer à renforcer la qualité des enseignements de nos futurs scientifiques et ingénieurs. Après avoir exprimé toute sa fierté au directeur, il dira : "Je voudrais vous assurer de la montée en puissance de l'EPT de Thiès aux côtés des grandes écoles d'ingénieurs du Sénégal. La différence entre les pays se fait dans la formation de leurs ressources humaines, particulièrement avec les élites scientifiques et techniques". Il poursuit : Le programme d'équipement des laboratoires des universités et écoles supérieures qui a été un programme d'un coût de 54 milliards FCFA va permettre à ces universités et écoles d'enseignement supérieur de former leur élèves et ingénieurs dans les conditions de l'exercice de la profession. Je remercie le ministre Moussa Baldé, également son prédécesseur le Dr Cheikh Oumar Hanne à qui j'avais confié cette tâche et qui est sur le point d'être complètement achevée." Cette initiative, avise-t-il, de créer ces Classes préparatoires aux grandes écoles vise à conforter la vocation de la cité du rail vers un pôle scolaire et universitaire de rang international. "Un pôle déjà riche de l'EPT, de l'école nationale supérieure de l'agriculture (ENSA), de l'Isep, notamment de l'école des sous officiers d'active (ENOA) de la base militaire de Thiès, de l'école de l'air et bientôt une école de l'infanterie sans parler de l'université Iba Der Thiam". Toujours d'après lui, "cette institution des classes préparatoires témoigne mon engagement renouvelé de faire de l'éducation et de la formation le soubassement du capital humain indispensable à tout processus de développement économique et social. C'est pourquoi nous avons fait du capital humain l'axe2 du Plan Sénégal émergent (PSE). Dans cette dynamique l'enseignement technique et professionnel soutenu par les sciences et les technologies doit jouer un rôle de premier plan. À tous les niveaux d'activités orientées vers le développement, il nous faut plus d'ingénieurs, des techniciens intermédiaires et de main d'oeuvre qualifiée formée à bonne école. C'est pour dire monsieur le directeur, que je vous encourage à atteindre cet objectif de former aux moins 200 ingénieurs polytechniciens par an". Non sans signaler que "d'autres objectifs seront fixés aux autres écoles (école polytechnique de Dakar et autres instituts et écoles de formation)". Nous visons, dit-il, un triple objectif : "Il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif. Ensuite de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leurs propres milieux sociaux affectifs avec les standards de qualité requis en réduisant les risques de déperdition liées aux études à l'étranger. Enfin, il s'agit pour l'État de minorer la fuite des cerveaux après voir tant dépensé en ressources financières et en bourses d'excellence". À son avis, ces classes préparatoires vont permettre de retenir l'élite intellectuelle mais surtout pour qu'elle puisse rendre service à leur nation au terme de leur formation. "Entre 2014 et 2021, 80 % des bénéficiaires de bourses d'école admis aux classes préparatoires sont restés à l'étranger. En tant que pays en construction, nous avons assurément besoin de nos meilleurs cerveaux. Désormais, les classes préparatoires chez nous, serviront de réceptacle approprié pour ouvrir à nos meilleurs élèves des filières mathématiques, physiques, sciences de l'ingénieur, techniques mais également accès par voie de concours aux prestigieuses écoles comme l'EPT, l'école militaire de santé entre autres". Aux cinquante élèves sélectionnés, le Président de la République a tenu à les encourager. "Quant à vous chers élèves de la première promotion des classes préparatoires aux grandes écoles, je voudrais vous dire la fierté de la nation tout entière. Si je suis venu présider personnellement cette cérémonie, c’est surtout pour vous reconnaître vos mérites, vous féliciter et vous encourager. Vous avez assurément du mérite pour avoir été sélectionné parmi cinq cent candidats.Vous êtes cinquante sur cinq cent. Sur la base de votre cursus scolaire exceptionnel vous êtes déjà entré dans l’histoire en étant les pionniers d’une innovation majeure de notre système éducatif", a-t-il tenu a faire remarquer. Et d'ajouter : "Mais il s’agit moins d’une fin que d’une étape je vous exhorte à redoubler d’efforts à faire preuve d’esprit de réjouissance et d’abnégation dans les études et en pensant à tous les sacrifices que vos parents ont consentis pour que vous soyez au rendez-vous de l’excellence et c’est en restant concentré sur vos études que vous rendez un meilleur hommage à vos parents. L’État vous y aidera en vous mettant dans les meilleures conditions de vie et d’études notamment par l’octroi d’une bourse d’excellence à tous les élèves. À cela s'ajoute la prise en charge de votre hébergement, l’aménagement d’un cadre de vie propice la mise en place d’équipements nécessaires aux classes préparatoires y compris les laboratoires modernes et un encadrement de qualité assuré par des enseignants expérimentés, dévoués et motivés". Le Président, Macky Sall a tenu à souhaiter aux nouveaux étudiants ses vœux de succès dans leurs futurs carrières professionnelles. il a aussi magnifié le soutien de ses partenaires de la France qui ont participé à la réalisation de ce projet et les équipes pédagogiques administratives et techniques...