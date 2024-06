Thiès/ Lam-Lam: Les populations en mouvement d'humeur contre la transformation de leur localité en dépotoir d'ordures

À Lam-Lam ( commune de Chérif Lô), les habitants ne veulent pas des ordures provenant de Thiès. En effet, un site jadis exploité par les sociétés minières, est désormais transformé en dépotoir d'ordures. Des camions ne cessent de faire la rotation sur les lieux pour y déposer leurs charges d'ordures.



Constatant les faits, la population de Lam-Lam a décidé de se faire entendre pour demander à ce que cela cesse le plus rapidement plus. Les habitants ont déploré le fait qu'aucune concertation n'ait été faite au préalable avant le démarrage de ces opérations.



Les deux sociétés minières qui avaient exploité ce site, étaient chargées de remblayer les lieux après avoir laissé derrière elles un paysage indescriptible. Profitant de cette situation, " des gens veulent faire de nos terres un dépotoir d'ordures. Mais cela ne dépassera pas. Ils ont commencé et vont devoir arrêter dans les meilleurs délais", a lancé un propriétaire terrien...