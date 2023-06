Thiès : L'autorisation de marche pacifique de Y 'en a marre et Frapp rejetée par le Préfet Moussa Diagne

La marche programmée par Y' en a Marre et le mouvement Frapp France dégage n'a pas été autorisée par le préfet de Thiès, Moussa Diagne. Risque de trouble à l'ordre public et indisponibilité des forces accompagnantes, tels sont les motifs brandis par le Préfet de Thiès pour rejeter la demande de ces derniers. Cependant, les coordonnateurs de Y'en a marre et de Frapp, Saliou Ndiaye, Oumar Bâ et Youssoufa Sy comptent tenir un point de presse pour se prononcer sur la situation du pays émaillée, depuis le verdict du procès Sonko-Adji Sarr, par des manifestations qui ont occasionné beaucoup de dégâts matériels un peu partout sur l'étendue du territoire. Nous y reviendrons...