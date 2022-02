Thiès : Installé à la tête du Conseil départemental, Siré Dia promeut une démarche inclusive pour répondre aux attentes des populations.

Afin de constituer un bloc fort pour répondre concrètement aux attentes des populations, le nouveau président du Conseil départemental, Siré Dia ne compte ménager aucun effort pour l'implication de tous les acteurs.



Après diagnostic de la situation dans tous les secteurs d'activités, il estime que "leur seul objectif c'est de travailler ensemble pour les intérêts du département et la satisfaction des populations". Il lance également un appel aux différents conseillers pour s'unir et travailler dans l'intérêt exclusif des populations Thiessoises. D'après lui, "travaillons à l'unisson dans la paix, la sérénité et dans un climat apaisé. Je tends la main à tout le monde sans distinction aucune".



Siré Dia se dit également ouvert au dialogue et à la concertation pour la réussite de leurs projets. Le nouveau président du Conseil départemental a adressé ses remerciements au Président Macky Sall, aux préfets et à l'ensemble de la population du département de Thiès. Le préfet Moussa Diagne a pour sa part félicité Siré Dia pour la maitrise avec laquelle il a pour la première fois présidé ce Conseil.