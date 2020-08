Thiès / Impôts et domaines : 900 titres fonciers délivrés aux demandeurs en moins de 2 ans

En moins de deux ans, depuis qu'il est à la tête du service des impôts et domaines de Thiès, jamais un tel record n’avait été enregistré. 900 titres fonciers faits en bonne et due forme ont été octroyés aux propriétaires d'un extrait de plan cadastral de la propriété et d'un permis d’occuper qui, en ont fait la demande et sans aucun frais. Un miracle devenu une réalité, selon le directeur régional des impôts et domaines, Djiby Sy, grâce au Président Macky Sall. Interpellé sur le montant des recettes qu'ils comptent réaliser, Djiby Sy de rassurer que malgré l'impact de la Covid-19 dont les premiers cas ont été enregistrés au mois de mars 2020, leur service compte atteindre l'objectif de 12 milliards francs Cfa.