Thiès : Des élus outillés sur des projets de coopération décentralisée

Le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires et l’Ambassade de France au Sénégal poursuivent les ateliers consacrés à la rédaction des projets de coopération décentralisée franco-sénégalaise.

Après Fatick, c’est au tour de Thiès d’accueillir la rencontre qui regroupe des élus venus de plusieurs régions. Il s'agira à travers cette activité d'accompagner les nouveaux partenariats à structurer leurs projets et candidater au dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise.

Selon la chargée de mission de la coopération décentralisée à l'ambassade de France, Juliette Nicolas, "ce dispositif conjoint est assez inédit du fait qu'il permet au ministère de l'Europe, des affaires étrangères français et au ministère sénégalais des collectivités territoriales de s'associer pour permettre à leurs collectivités respectives de monter des projets". Ce dispositif conjoint, poursuit-elle, permet un échange de pratique entre les agents des collectivités territoriales du Sénégal et de la France pour la bonne marche de leurs structures.



En effet, ce dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée date de 2015. Plus de deux milliards FCFA ont déjà été financés dans le cadre de cette coopération décentralisée pour appuyer les collectivités. Selon la conseillère technique chargée de la coopération décentralisée, Khady Dieng, " les partenaires ont été financés dans leurs activités génératrices de revenus (Commerce, culture, santé, éducation transformation etc...). Il s'agira de montrer aux partenaires comment faire pour la formalisation de leurs structures. Nous avons 51 bénéficiaires et les résultats sont probants". Elle ajoutera que "beaucoup d'entre eux n'ont pas de partenaires français pour bénéficier des financements mais, notre rôle, c'est de tout faire pour leur permettre d'avoir des partenaires pour le financement de leurs projets".



Le responsable de la coopération décentralisée du Conseil départemental de Kanel (Matam), Malick Guèye, a magnifié ce dispositif conjoint qui, explique-t-il, a déjà bénéficié à neufs projets...