Thiès / Covid-19 : Dr El Hadj Malick Ndiaye attire l'attention des autorités sur la "bombe sanitaire" que représentent les Talibés

Depuis 21 jours, la région de Thiès n'avait pas enregistré de cas positif au coronavirus. Aujourd'hui, la cité religieuse de Tivaouane a enregistré son premier cas positif au Covid-19. Lequel cas est un marchand ambulant résident à Touba et qui empruntait la voie clandestine à bord d'un Jakarta pour Tivaouane. Les trois commerçants et autres contacts du cas communautaire de Tivaouane ont été mis en quarantaine dans un hôtel de la place.

Dans la cité du rail, un talibé a été testé positif au covid-19. Le daara a été désinfecté et les 60 pensionnaires de la maison située au centre-ville non loin du centre hospitalier de Thiès, ont été mis en quarantaine. D'après le médecin chef de région, Docteur El Hadji Malick Ndiaye qui faisait la situation du jour « les autorités et bonnes volontés doivent venir en aide aux talibés. Sinon, il va falloir les renvoyer chez eux en attendant la fin du combat contre le covid-19 ».