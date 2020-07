Thiès / Covid-19 : Abdoulaye Dièye au chevet de handicapés moteurs, visuels et des sourds-muets.

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le leader du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, s'est rendu dans les différents centres d'handicapés moteurs, visuels et sourds-muets de la cité du rail pour leur apporter son aide en ces temps durs émaillés par la pandémie à coronavirus. 120 sacs de riz, 30 cartons d'huile, 5 cartons de gel hydro alcoolique, 20 cartons de savon entre autres et de l'argent, ont été distribués au Centre de Promotion et de réinsertion sociale des handicapés moteurs de Mbour2, à l'association form-éduc des handicapés moteurs, à l'association des sourd-muets et à la maison des aveugles Keur Baye Moussa de Médina Fall.



D'après Abdoulaye Dièye "les handicapés sont souvent oubliés, c'est pourquoi nous avons organisé cette journée de distribution de denrées alimentaires et de kits d'hygiène pour leur permettre de respecter les mesures barrières. Ce sont des citoyens d'égale dignité comme tout le monde et qui font partie des couches vulnérables. Cette pandémie a beaucoup impacté leurs activités. C'est pourquoi nous avons tenu à les appuyer tel que souhaité par le plan de solidarité de l'État". Par rapport à leurs conditions d'existence, le leader de "Siggi Jotna" se dit très sensible à leurs préoccupations et compte les appuyer dans leurs différents projets nécessitant des financements et conditions d'existence dans leurs centres d'accueil. "Nous allons les appuyer. Mais aussi, nous lançons un plaidoyer auprès de l’État pour qu'il accompagne ces centres constitués de couches vulnérables afin de leur permettre de s'épanouir pleinement comme tout un chacun".