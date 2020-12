Thiès : Africa Feliz et Pintart célèbrent la Journée internationale du volontariat au Poste de santé de Randoulène.

À l'instar des autres communautés, Africa Feliz Sénégal en partenariat avec PINTAR, a célébré la journée internationale du volontariat dans la cité du rail.



Africa Feliz Sénégal a formé 500 jeunes en sérigraphie, infographie, installation solaire, transformation des fruits et légumes répartis en cinq Groupements d'intérêt économique (Gie).



Au terme de la formation, place au suivi afin de permettre à ces jeunes de s'insérer dans le milieu du travail. Ainsi, pour marquer cette présente édition, ces jeunes formés en peinture ont nettoyé et refait la peinture du poste de santé de Randoulène Nord.



Pour jouer leur partition dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (Odd), des arbres ont été plantés également dans la cour de ladite structure. D'après Mariama Djambony Badji, nominée parmi les dix sept Young Leaders des Nations Unies pour la promotion des ODD et cheffe d'entreprise, "ce sont les jeunes qui doivent mener le combat pour la préservation de notre environnement pour bâtir un avenir meilleur et durable pour tous". Car, selon elle, toutes les compétences pour apporter les changements qu'il faut à la société sont là.



Cependant, en guise de contribution, le comité de santé a offert 180 000 FCFA pour l'achèvement de la peinture.