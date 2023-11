Thiès / Accident : Le cou fracturé, Maguette Seck, une femme de +30 ans décéde après son évacuation

Un accident entre un véhicule et un Jakarta s'est produit, ce mercredi vers les coups de 16h-17h non loin du stade Lat-Dior dans la cité du rail. Bilan, un mort et un blessé grave. La victime, Maguette Seck est une femme âgée environ de 35 ans. L'irréparable s'est produit lorsque le véhicule qui roulait derrière la mototaxi Jakarta a percuté ce dernier. La victime s'est retrouvée sur le coup avec le cou fracturé et des traumatismes crâniens. Malheureusement, elle rendra l'âme quelques minutes après son évacuation à l'hôpital Amadou sakhir Ndieguene par les éléments des sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte.

Nous y reviendrons....