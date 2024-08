Thiès/ Absence de subventions, de salles de spectacle : Les acteurs culturels s'en ouvrent à Me Habib VITIN.

Lors d'un tête-à-tête avec le Président du mouvement " Thiès d'Abord", Monsieur Macoumba DIAW, Président des musiciens de la région de THIES et Administrateur au conseil d’administration de SODAV, a fait part au candidat à la mairie de la ville de Thiès pour les prochaines locales, des difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Parmi celles-ci, le manque de subventions auprès des collectivités territoriales et l'absence de salles de spectacle à Thiès. " Les maires organisent juste des concerts à l'occasion du 31 décembre ou pour la fête de la musique", a-t-il évoqué.

À cela s'ajoutent l'absence de maisons de productions et la non valorisation de nos cultures (sérère, toucouleur, Manjack etc) qui devraient être davantage exportées à travers un accompagnement constant des collectivités. " Thiés devrait avoir un agenda culturel avec des festivals à l'image de Saint-Louis, de même des foires culturelles. C'est une très grande ville qui mérite d'être mise sous les projecteurs à travers la promotion de ses acteurs culturels dépositaires des acquis traditionnels et du patrimoine culturel", a-t-il ajouté.

Recueillant leurs doléances, Me Habib VITIN a plaidé en leur faveur pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations notamment pour la location de la place de France afin les artistes thiessois puissent disposer de cet espace à moindre coût. Aujourd’hui, il faut au moins 5 millions pour pouvoir disposer de la place de France, a-t-il laissé entendre.

Il a aussi regretté l’abandon du festival Kagn Thiès qui avait été initié par le maire Talla Sylla et qui a connu du succès. S’agissant des communes, Me Habib VITIN a appelé à la construction et à la redynamisation des centres culturels pouvant offrir des espaces d’expression des acteurs culturels notamment parle biais des ASC. Il a exhorté aussi les maires à impliquer davantage les acteurs culturels locaux dans l’organisation des manifestations culturelles notamment dans les comités d’organisation de tels évènements et la mise en place des agendas culturels de la ville et des communes.

Il a aussi invité les sociétés extractives dans le cadre de la RSE à accompagner les artistes de cette contrée. Et pour la copie privée (supports), il a insisté à ce que la rentabilité puisse davantage profiter aux acteurs culturels. S'agissant des autres points susnommés, Me Habib Vitin, président du mouvement Thiès d’abord s'est engagé une fois élu maire de la ville de Thiès de faire de telle sorte que Thiès soit un hub économique et culturel au grand bénéfice des populations.

Cet entretien a eu lieu en marge d'une séance de sensibilisation entre l'association des métiers de la musique du Sénégal et l'association des musiciens de Thiès( images).