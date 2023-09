Thiès : Abdoulaye Dièye étend ses tentacules avec le lancement du mouvement des enseignants de "Siggi" (MESI)

Des enseignants qui ont épousé la cause du "mouvement Siggi Jotna" de Abdoulaye Dièye et qui ont décidé de se formaliser, ont fait face à la presse pour expliquer les raisons profondes qui les ont poussés à accompagner le Dg de l'AIBD.

Pour eux, "c'est pour participer activement à la construction sociale avec dignité et détermination en bandoulière qu'ils ont décidé de rallier à la cause de "Siggi Jotna" afin de relever les défis du moment pour un meilleur Sénégal". "Notre mission principale est d'informer, d'orienter et de sensibiliser les collègues à adopter la philosophie "Siggi" pour mieux servir la communauté. Nous allons promouvoir la politique du leader Abdoulaye Dièye et vulgariser les multiples actions que notre leader ne cesse de mener sur le plan éducatif", a fait savoir le coordonnateur des enseignants de "Siggi Jotna", Malick Sall. Qui appelle ses camarades à redoubler de courage et d'engagement politique envers leur leader de "Siggi Jotna".

Prenant la parole, le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, est revenu sur ses objectifs et sa volonté de matérialiser la vision du Chef de l'État. Pour lui, les enseignants peuvent beaucoup contribuer aux changements de comportements des jeunes enclins de nos jours à piller et saccager tout sur leur passage. Il en a profité pour inviter ses camarades à adopter une démarche politique visant à répondre aux préoccupations des populations et non pour leur intérêt personnel. "La politique, c'est, un engagement personnel pour soutenir les populations", a-t-il soutenu. Il a également rappelé le rôle ô combien important des enseignants qui ont la lourde mission d'encadrer et d'éduquer les jeunes.

Abdoulaye Dièye promet de soutenir le MESI en lui donnant les moyens nécessaires pour l'encadrement des jeunes apprenants Thiessois qui représentent l'avenir du pays.