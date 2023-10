Thiès : Abdoulaye Dièye démarre ses parrainages et invite les Thiessois à éviter de cheminer avec les "candidats fantômes"

Après avoir réussi à obtenir un million de signatures à travers la plateforme "Siggi Ak Macky", le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, compte traduire ce million de signatures en parrainages pour soutenir le candidat de la coalition BBY, Amadou Bâ. Lors de la cérémonie de lancement des parrainages, le leader de "Siggi Jotna" s'est voulu on ne peut plus clair par rapport à la collecte de signatures. Pour lui, "il y a un manque de fiabilité notoire dans la collecte de parrainages de certains leaders". "Pour collecter des parrainages, il faut aller sur le terrain échanger avec les populations, les convaincre afin qu'elles puissent apporter leur contribution à la dynamique citoyenne de parrainage du candidat Amadou Bâ", a-t-il fait remarquer. Non sans regretter que certains anciens leaders de BBY qui ont entre-temps viré dans l'opposition disent avoir récolté plus 30.000 signatures alors qu'ils n'ont pas pris le temps d'échanger avec les populations pour les convaincre. "Le nombre de parrainages que la plupart d'entre eux disent avoir, n'est pas fiable. Nous avons mis en place 450 cellules composées de 30 personnes. Tous ses militants et sympathisants ont reçu la consigne d'aller convaincre leurs parents. Seul le mouvement "Siggi Jotna peut atteindre 70.000 signatures à Thiès", a-t-il déclaré.

Abdoulaye Dièye a appelé ses camarades de la coalition BBY à l'unité et à la remobilisation des troupes, de taire leurs égos pour remporter la bataille de 2024.

Cependant, il a invité les populations d'éviter de cheminer avec les "candidats fantômes" et de parrainer Amadou Bâ...