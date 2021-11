Thiès : Abdoulaye Dièye à la commémoration du retour d'exil de Serigne Touba organisée par les talibés de Kara.

Le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, et porte-étendard de la coalition "And Siggil Thiès", a assisté à la célébration du retour d'exil de Serigne Touba au Sénégal organisée par les talibés de Serigne Modou Kara Mbacké. Un grand signe de respect qui concrétise les relations de complicité ô combien importantes entre Serigne Modou Kara président du PVD et Abdoulaye Dièye...