Affaire ASER-AEE Power : Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs exige des comptes deux ans après le décaissement


Affaire ASER-AEE Power : Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs exige des comptes deux ans après le décaissement
Deux ans après le décaissement de 56 millions d’euros soit environ 37 milliards de francs CFA versés à la société espagnole AEE Power EPC pour électrifier 1.740 villages, le bilan sur le terrain reste nébuleux selon les partisans de Thierno Alassane Sall. À peine une quarantaine de localités auraient été raccordées au réseau. C’est le constat que le Cercle des Cadres de la République des Valeurs dans un communiqué signé par le Dr. Madior Ly a fait à l’approche du deuxième anniversaire du virement, fixé au 11 juin 2024.
 
Le contrat avait été signé le 23 février 2024 entre l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et AEE Power EPC pour un montant global de 91,8 milliards de francs CFA, avec une durée d’exécution de trente-six mois. L’autorisation de décaisser 40% à titre d’avance de démarrage avait été accordée sous le régime sortant de Macky Sall, mais le transfert effectif des fonds est intervenu sous la nouvelle administration, le 11 juin 2024, vers un compte domicilié à la Banque Santander. Dix-huit mois après ce virement, sur un projet prévu pour durer trente-six mois, le taux d’exécution devrait théoriquement avoisiner les 40%, soit environ 600 villages raccordés. La réalité en est très loin.
 
Pendant près de deux ans, le dossier a pourtant fait l’objet d’un déni persistant. En octobre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko déclarait encore, lors d’un meeting au Dakar Arena de Diamniadio, qu’il n’existait « aucun scandale » dans cette affaire, saluant au passage la gestion du directeur général de l’ASER. Or, à cette date, la Banque Santander avait déjà suspendu les décaissements faute de justification d’utilisation des fonds, et l’ARCOP avait ordonné la suspension du marché. Le chef du gouvernement distribuait des certificats de vertu à la tribune.
 
C’est finalement, rappellent les cadres de RV, le 1er avril 2026 que le directeur général de l’ASER a convoqué la presse pour reconnaître que « toute la procédure n’a pas été respectée lors de ce décaissement », annonçant une plainte contre son prédécesseur Baba Diallo, audit à l’appui. Un retournement intervenu au moment précis où la justice espagnole s’était saisie du dossier et où la Section de Recherches avait ouvert une enquête. Interpellée par l’ASER sur le sort des fonds, AEE Power Espagne avait auparavant répondu, sans ambages, que la gestion de sa trésorerie ne concernait en rien l’agence contractante.
 
Le 24 février 2026, une procédure judiciaire référencée « Diligencias Previas 140/2026 » avait été ouverte à Madrid contre AEE Power EPC. Les tribunaux espagnols avaient mis en demeure l’entreprise de justifier l’utilisation des fonds dans un délai de dix jours, adressant une demande similaire à la Banque Santander. La justice espagnole aura ainsi fait en quelques semaines ce que l’État sénégalais n’avait pas voulu faire en deux ans. Côté Assemblée nationale, les députés de la majorité Pastef ont bloqué toute tentative de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire.
 
À l’approche de ce second anniversaire, le Cercle des Cadres formule cinq demandes au gouvernement : la publication de la liste vérifiable des villages électrifiés avec leurs coordonnées géographiques ; l’activation des garanties SONAC pour protéger les fonds publics ; la création d’une commission d’enquête parlementaire indépendante ; une explication publique du Premier ministre sur ses déclarations passées ; et enfin une réaction ferme du président Bassirou Diomaye Faye face aux agissements de son Premier ministre et du directeur général de l’ASER. « Montrez-nous trente-sept milliards de francs CFA d’électricité sur une carte du Sénégal », interpelle le Dr. Madior Ly.
 
Autres articles
Mercredi 20 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN)

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN) - 21/05/2026

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale - 21/05/2026

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest - 21/05/2026

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID - 21/05/2026

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat - 21/05/2026

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana - 21/05/2026

« Il lui a brisé les cervicales » : quatre ans après, l’effroyable meurtre du bijoutier Ndongo Guèye ressurgit devant la justice

« Il lui a brisé les cervicales » : quatre ans après, l’effroyable meurtre du bijoutier Ndongo Guèye ressurgit devant la justice - 21/05/2026

Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant

Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant - 21/05/2026

CIRCULAIRE ANTI- CUMUL / Abdou Lahad Seck Sadaga dénonce un « abus de pouvoir » et accuse le ministère de la Jeunesse de chercher à limiter les dégâts chez Pastef

CIRCULAIRE ANTI- CUMUL / Abdou Lahad Seck Sadaga dénonce un « abus de pouvoir » et accuse le ministère de la Jeunesse de chercher à limiter les dégâts chez Pastef - 21/05/2026

Campus Baobab : l’ISM inaugure un projet géant qui change l’enseignement privé au Sénégal

Campus Baobab : l’ISM inaugure un projet géant qui change l’enseignement privé au Sénégal - 21/05/2026

Un premier avion de migrants expulsés des Etats-Unis est arrivé en Sierra Leone

Un premier avion de migrants expulsés des Etats-Unis est arrivé en Sierra Leone - 20/05/2026

Tendance irréversible vers le grand renouveau de la nation chinoise et rapprochement inéluctable entre les deux rives du détroit de Taiwan ( SEM M. LI Zhigang, Ambassadeur )

Tendance irréversible vers le grand renouveau de la nation chinoise et rapprochement inéluctable entre les deux rives du détroit de Taiwan ( SEM M. LI Zhigang, Ambassadeur ) - 20/05/2026

Saint-Louis : le foirail de Rao bien approvisionné pour la Tabaski 2026, mais les acheteurs se font attendre

Saint-Louis : le foirail de Rao bien approvisionné pour la Tabaski 2026, mais les acheteurs se font attendre - 20/05/2026

Sierra Leone: ce que l’on sait de l’accord sur les migrants expulsés par les États-Unis

Sierra Leone: ce que l’on sait de l’accord sur les migrants expulsés par les États-Unis - 20/05/2026

Mali: l'armée utilise pour la première fois des bombes à sous-munitions

Mali: l'armée utilise pour la première fois des bombes à sous-munitions - 20/05/2026

Le retrait militaire américain en Europe n’aura “pas d’impact” sur l’Otan

Le retrait militaire américain en Europe n’aura “pas d’impact” sur l’Otan - 20/05/2026

Droits de douane: l’accord commercial entre l’Europe et les États-Unis sera renégocié après Trump

Droits de douane: l’accord commercial entre l’Europe et les États-Unis sera renégocié après Trump - 20/05/2026

Médina : un éleveur ouvre le feu sur un présumé voleur en plein jour, l’enquête en cours

Médina : un éleveur ouvre le feu sur un présumé voleur en plein jour, l’enquête en cours - 20/05/2026

« Elle m’avait énervé » : vingt ans de travaux forcés requis contre un homme accusé d’avoir tué sa compagne au coupe-coupe à Ziguinchor

« Elle m’avait énervé » : vingt ans de travaux forcés requis contre un homme accusé d’avoir tué sa compagne au coupe-coupe à Ziguinchor - 20/05/2026

L'Iran promet une guerre au-delà du Moyen-Orient si Trump décide d'attaquer

L'Iran promet une guerre au-delà du Moyen-Orient si Trump décide d'attaquer - 20/05/2026

« J’ai des quotas pour le Canada et les États-Unis » : un ex-militaire arrache plus de 62 millions FCFA à 45 candidats au départ

« J’ai des quotas pour le Canada et les États-Unis » : un ex-militaire arrache plus de 62 millions FCFA à 45 candidats au départ - 20/05/2026

Mbour/ Salaires bloqués, comptes falsifiés : un DG accusé d’avoir détourné 95 millions FCFA… même le salaire de son Directeur technique aurait disparu

Mbour/ Salaires bloqués, comptes falsifiés : un DG accusé d’avoir détourné 95 millions FCFA… même le salaire de son Directeur technique aurait disparu - 20/05/2026

Justice à Diourbel/Dette de 92 millions FCFA : Deux Mbacké-Mbacké règlent leurs comptes au tribunal, Serigne Sidy Mbacké condamné à verser 500 000 FCFA à …

Justice à Diourbel/Dette de 92 millions FCFA : Deux Mbacké-Mbacké règlent leurs comptes au tribunal, Serigne Sidy Mbacké condamné à verser 500 000 FCFA à … - 20/05/2026

Parcelles Assainies : un ex-détenu interpellé avec une machette dans le convoi d’un lutteur

Parcelles Assainies : un ex-détenu interpellé avec une machette dans le convoi d’un lutteur - 20/05/2026

L'OMS alerte sur

L'OMS alerte sur "l'ampleur" de l'épidémie d'Ebola en RDC, qui pourrait durer longtemps - 20/05/2026

Les auteurs de la fusillade de San Diego se seraient radicalisés en ligne

Les auteurs de la fusillade de San Diego se seraient radicalisés en ligne - 19/05/2026

Saint-Louis : Les autorités préparent la campagne de lutte anti-aviaire 2026 dans la vallée du fleuve Sénégal

Saint-Louis : Les autorités préparent la campagne de lutte anti-aviaire 2026 dans la vallée du fleuve Sénégal - 19/05/2026

Nigeria : sept soldats tués dans une embuscade jihadiste

Nigeria : sept soldats tués dans une embuscade jihadiste - 19/05/2026

Transition énergétique : Dakar au cœur des réflexions sur l’avenir écologique du Sénégal

Transition énergétique : Dakar au cœur des réflexions sur l’avenir écologique du Sénégal - 19/05/2026

SENEGAL SPACE WEEK 2026 - Birame Diop : « Le Sénégal doit maîtriser l’espace pour protéger son territoire »

SENEGAL SPACE WEEK 2026 - Birame Diop : « Le Sénégal doit maîtriser l’espace pour protéger son territoire » - 19/05/2026

RSS Syndication