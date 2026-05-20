Affaire ASER-AEE Power : Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs exige des comptes deux ans après le décaissement

Le contrat avait été signé le 23 février 2024 entre l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et AEE Power EPC pour un montant global de 91,8 milliards de francs CFA, avec une durée d’exécution de trente-six mois. L’autorisation de décaisser 40% à titre d’avance de démarrage avait été accordée sous le régime sortant de Macky Sall, mais le transfert effectif des fonds est intervenu sous la nouvelle administration, le 11 juin 2024, vers un compte domicilié à la Banque Santander. Dix-huit mois après ce virement, sur un projet prévu pour durer trente-six mois, le taux d’exécution devrait théoriquement avoisiner les 40%, soit environ 600 villages raccordés. La réalité en est très loin.



Pendant près de deux ans, le dossier a pourtant fait l’objet d’un déni persistant. En octobre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko déclarait encore, lors d’un meeting au Dakar Arena de Diamniadio, qu’il n’existait « aucun scandale » dans cette affaire, saluant au passage la gestion du directeur général de l’ASER. Or, à cette date, la Banque Santander avait déjà suspendu les décaissements faute de justification d’utilisation des fonds, et l’ARCOP avait ordonné la suspension du marché. Le chef du gouvernement distribuait des certificats de vertu à la tribune.



C’est finalement, rappellent les cadres de RV, le 1er avril 2026 que le directeur général de l’ASER a convoqué la presse pour reconnaître que « toute la procédure n’a pas été respectée lors de ce décaissement », annonçant une plainte contre son prédécesseur Baba Diallo, audit à l’appui. Un retournement intervenu au moment précis où la justice espagnole s’était saisie du dossier et où la Section de Recherches avait ouvert une enquête. Interpellée par l’ASER sur le sort des fonds, AEE Power Espagne avait auparavant répondu, sans ambages, que la gestion de sa trésorerie ne concernait en rien l’agence contractante.



Le 24 février 2026, une procédure judiciaire référencée « Diligencias Previas 140/2026 » avait été ouverte à Madrid contre AEE Power EPC. Les tribunaux espagnols avaient mis en demeure l’entreprise de justifier l’utilisation des fonds dans un délai de dix jours, adressant une demande similaire à la Banque Santander. La justice espagnole aura ainsi fait en quelques semaines ce que l’État sénégalais n’avait pas voulu faire en deux ans. Côté Assemblée nationale, les députés de la majorité Pastef ont bloqué toute tentative de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire.



À l’approche de ce second anniversaire, le Cercle des Cadres formule cinq demandes au gouvernement : la publication de la liste vérifiable des villages électrifiés avec leurs coordonnées géographiques ; l’activation des garanties SONAC pour protéger les fonds publics ; la création d’une commission d’enquête parlementaire indépendante ; une explication publique du Premier ministre sur ses déclarations passées ; et enfin une réaction ferme du président Bassirou Diomaye Faye face aux agissements de son Premier ministre et du directeur général de l’ASER. « Montrez-nous trente-sept milliards de francs CFA d’électricité sur une carte du Sénégal », interpelle le Dr. Madior Ly.