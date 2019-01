Thiès : 7 personnes arrêtées pour trafic de pneus et vol de bétail

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès vient de démanteler un vaste réseau de trafic de pneus. Les trafiquants s’activaient délictueusement dans le recyclage des pneus de voiture. Et trois personnes ont été arrêtées, informe Libération. Leur mode opératoire consistait à recreuser les sillons des pneus, c’est-à-dire les bandes de roulement des pneus usés afin de leur redonner un aspect neuf moyennant la somme de deux mille (2000) francs CFA le pneu.

À Nguékhokh, la gendarmerie a mis la main sur quatre personnes pour vol de bétail. Il s’agit, selon L’AS qui donne l’information, de 11 moutons volés à Guet Ardo dans le département de Louga puis retrouvés à Nguékhokh.

Les mis en cause ont été arrêtés en possession d’armes à feu de type artisanal, trois cartouches de calibre 12, quatre coupe-coupe deux couteaux, deux arrache-clou deux brins, un grand marteau et sept téléphones portables. Les malfaiteurs ont été déférés devant le procureur.