Thiès : 30 après avoir été arnaqués par l'ancien chef d'agence de la SN Hlm, les victimes toujours laissés pour compte.

Le collectif des victimes de la SN-Hlm dont plusieurs membres sont aujourd'hui morts, continuent de pleurer sur son sort. Les membres dudit collectif sont victimes d'actes de malversation révélés après le départ de l'ex-chef d’agence, Cheikh Thiam. Le prix des parcelles variait en fonction de la surface.



Les petites parcelles de 150 m2 valaient 930.000 FCFA à raison de 6.000 FCFA le mètre-carré en plus de 30.000 FCFA comme frais de dossier. Les grandes parcelles de 225 m2 valaient 1.380.000 FCFA l'unité. La plupart d'entre eux ont versé la totalité du prix de la parcelle.



Les versements se faisaient soit au niveau du bureau de la société ou au niveau d’un compte ouvert à la Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). Mais après le départ à la retraite de Cheikh Thiam, son remplaçant Matar Ba aurait découvert que tous les versements que Cheikh Thiam devait effectuer n’étaient pas arrivés au niveau des comptes reconnus par la Société.



Pire, les reçus de versement que la CNCAS leur donnait après chaque versement et qui étaient mis dans leurs dossiers n’étaient plus là.



Remonté à bloc par toutes ces manœuvres et promesses non tenues par le Dg de la Sn Hlm, Mamadou Diagne Sy Mbengue, le collectif s'en remet désormais au Président Macky Sall. Ces victimes espèrent la reconnaissance de leurs versements faits au niveau de CNCAS et s'attendent également à ce que tout l’argent versé par les clients et détourné par l’ex-chef d’agence soit pris en compte.



À rappeler que les premières demandes datent de 1990. Parmi ces victimes, il y a des vendeuses au marché qui ont payé l’intégralité du prix de leurs parcelles pendant qu’elles étaient en activité et qui se retrouvent actuellement sans toit...