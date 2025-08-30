Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!"

Le Khalife général de Thiénaba qui recevait le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, en prélude au gamou annuel, a exhorté les autorités à se pencher sur les dossiers des dignitaires en détention de l'ancien régime.

Selon le guide religieux, même si l'État doit tout faire que le droit soit dit, il va falloir à un moment donné penser à libérer ces derniers. "Vous devez tout faire pour éviter le pire, sinon vous allez le regretter. Bouniou yakhou mouk thi kasso bi", a-t-il martelé tout en rappelant l'anecdote du défunt Moustapha Lô qui avait perdu la vie en prison suite à son placement sous mandat de dépôt.