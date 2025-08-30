Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!"

Le Khalife général de Thiénaba qui recevait le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, en prélude au gamou annuel, a exhorté les autorités à se pencher sur les dossiers des dignitaires en détention de l'ancien régime.
Selon le guide religieux, même si l'État doit tout faire que le droit soit dit, il va falloir à un moment donné penser à libérer ces derniers. "Vous devez tout faire pour éviter le pire, sinon vous allez le regretter. Bouniou yakhou mouk thi kasso bi", a-t-il martelé tout en rappelant l'anecdote du défunt Moustapha Lô qui avait perdu la vie en prison suite à son placement sous mandat de dépôt.
À le croire, ce décès avait beaucoup affecté Senghor qui avait reçu la sollicitation des guides religieux pour la libération de ce dernier. C'est la raison pour laquelle, Baye Serigne Assane Seck a invité tout dirigeant à éviter toute forme de représailles "kilifa dou liguey thi mér"...
Autres articles
-
Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC
-
Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »
-
Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…
-
Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande...
-
Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !