Le patron des serviteurs Pape Djibril fall était dans son fief ce samedi 06 mai...Un meeting tenu au "Bayal Anta Sougou" qui s'est tenu avec majoritairement des jeunes et femmes...Les pancartes étaient visibles entre les mains de jeunes qui scandaient non seulement le nom de Pape Djibril fall en disant " Booko laalé"... Dans les différents discours on pouvait retenir " Pape Djibril fall notre dernière chance, Pape Djibril fall 5e Président du Sénégal". Selon les différents orateurs qui ce sont succédés , l'homme idéal qui pourrait conduire à la lumière et à l'espoir reste l'enfant de Thiadiaye pour ne pas le nommer, Pape Djibril fall. Dans le même chapitre, les orateurs lui ont fait comprendre que c'est maintenant ou jamais.. sans oublier d'attirer l'attention des Sénégalais en leur faisant comprendre que le Sénégal va vers un lendemain pétrolier et gazier...



Prenant la parole, Pape Djibril Fall dira de Thiadiaye qu'il est une terre de sang et de coeur qui l'a vu naître..

Vous êtes 53700 à nous avoir fait confiance et nous à porter à l'Assemblée nationale. Pape Djibril Fall de renchérir. "Nous sommes optimistes et nous allons le demeurer.".. Pape Djibril Fall de faire comprendre à l'assemblée qu'un grand challenge, un défi est devant nous ...je suis candidat ."Retrousser les manches, le combat sera long et dur...Dans ce contexte de grand bouleversement nous les serviteurs avons choisi le pari de l'audace." Le leader des serviteurs n'a pas manqué de critiquer sévèrement le système en place... S'adressant à la jeunesse, Pape Djibril Fall de se désoler..." Vous avez toutes les qualités mais les autorités n'ont pas une oreille attentive à votre égard".