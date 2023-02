Territorialisation des politiques publiques : le MCTADT partage son manuel de suivi-évaluation

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau système de Suivi Évaluation, le Ministère en charge des Collectivités Territoriales avec le concours technique et financier du Programme USAID-GoLD a élaboré un Manuel de Suivi Évaluation et une plateforme automatisée de suivi pour satisfaire les besoins en informations pour la gestion des politiques de décentralisation et de gouvernance des territoires en appui à la prise de décision.



Les acteurs se sont réunis aujourd'hui pour partager la version rénovée du Manuel et du Système automatisé de gestion du Système de Suivi-Évaluation du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires.



Pour Jean Michel Dufils, directeur général du programme USAID, la collaboration de sa structure avec le gouvernement du Sénégal est d’une importance capitale étant donné qu’il participe au développement du pays.