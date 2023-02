Terrible KO de Baye Mandione Junior, dominé par Boy Diakhaw …

La « foudre » s’est abattue sur le lutteur Baye Mandione Junior ce samedi, alors qu’il disputait un combat face au puncheur Boy Diakhaw. En effet, tel un combat de boxe anglaise, les coups sont partis de part et d’autre au cours du choc entre ces deux force de la nature. Mais, plus puissant et adroit, Boy Diakhaw a réussi à toucher son adversaire à plusieurs jusqu’à l’envoyer au tapis d’un terrible KO !